Incassi Inter 41 milioni dagli sponsor di maglia | Betsson e Gateio trainano i ricavi
Incassi Inter, la stagione 202526 segna un nuovo record di partnership: 41 milioni dagli sponsor di maglia, ecco chi comanda. Per la stagione 202526, l’ Inter può contare su un totale di 41 milioni di euro derivanti dagli sponsor di maglia. Un risultato importante, frutto della strategia di marketing impostata dalla proprietà Oaktree e confermato dalle cifre riportate da La Gazzetta dello Sport. Il contributo principale arriva da Betsson, colosso svedese del gioco online che si trova al secondo anno di contratto come main sponsor. Il marchio veicola sulle divise nerazzurre la piattaforma di intrattenimento sportivo, una partnership che già nel 2024 aveva ottenuto l’approvazione dell’Agcom, senza violare le norme previste dal Decreto Dignità. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: incassi - inter
Inter, il bilancio sorride: maxi incassi dalle varie competizioni. Netto di esercizio per la prima volta in utile! Le cifre
Mondiale per Club, oltre 100 milioni per il Chelsea: gli incassi di Inter e Juve
Retegui e Osi sono gli ultimi. Gli incassi record di A: la Top 10, trionfa l'Inter
Ecco le cifre per le italiane Secondo le stime di Calcio e Finanza i club italiani metteranno a bilancio un totale di poco meno di 150 milioni di euro. Partendo dal bonus partecipazione, Atalanta, Inter, Juventus e Napoli riceveranno ciascuna 17,87 milioni di e - facebook.com Vai su Facebook
CF - Inter, il bilancio sorride: circa 34 milioni di effetti positivi tra entrate e uscite. Cartellini: saldo negativo per 41 milioni; Finale Champions, l’Inter americana contro il Psg qatariota dal fatturato doppio; Nuovo San Siro, calci ai poveri.
Inter, 41 milioni dagli sponsor di maglia! Da Betsson a U-Power e Gate.io, tutte le cifre - La società di Oaktree è al secondo anno di contratto con il colosso svedese del gioco online Betsson come main sponsor ... msn.com scrive
CF - Champions, arrivano subito i primi premi dalla UEFA: all'Inter spettano quasi 42 milioni - Dopo il primo turno di Champions League consumatosi da martedì a ieri, i club partecipanti passano subito all’incasso. Lo riporta msn.com