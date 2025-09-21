Incassi dei film superhero 2025 | marvel contro dc
Il panorama delle produzioni cinematografiche di supereroi nel 2025 ha registrato un anno ricco di eventi significativi per i due colossi del settore: il Marvel Cinematic Universe e il DC Universe. Entrambi hanno visto importanti uscite che hanno influenzato le prospettive future, con risultati differenti al botteghino. In questo approfondimento si analizzano i principali film dell’anno, evidenziando le performance economiche e le ragioni di eventuali successi o insuccessi commerciali. andamento dei film superhero nel 2025: una panoramica generale. il contesto delle uscite cinematografiche. Nel corso del 2025, Marvel Studios ha lanciato due titoli che hanno segnato un ritorno alla qualità apprezzata negli anni passati: Thunderbolts* e The Fantastic Four: First Steps. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: incassi - film
