Incarichi annuali dei collaboratori scolastici Evoluzione ATA | Convocazione discriminante e da annullare

A Salerno il comitato spontaneo di lavoratori Evoluzione ATA contesta la gestione degli incarichi annuali dei collaboratori scolastici da parte dell’Ambito Territoriale, in particolare la nota del 17 settembre. Il casoIl 4 settembre l’Ambito Territoriale aveva convocato i candidati di prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incarichi - annuali

Frosinone - pubblicato il quarto bollettino supplenze. L'atp di Frosinone ha pubblicato il quarto bollettino per l'assegnazione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche al personale docente di ogni ordine e grado. Tutte le informazioni sul - facebook.com Vai su Facebook

#ArpaLombardia pubblica 2 avvisi per incarichi di rilevatore nivometeorologico, anche per #MilanoCortina2026. - 10 incarichi triennali per monitoraggio neve in Lombardia - 8 incarichi annuali per rilievi durante le gare olimpiche Candidature entro: 17/10 https - X Vai su X

Incarichi annuali dei collaboratori scolastici, Evoluzione ATA: Convocazione discriminante e da annullare; Personale ATA: quando usciranno le assegnazioni? Possibile lavorare da allegato G? Servizio nazionale dà riserva? Come funzionano le convocazioni? Le risposte ai vostri quesiti; Emilia Romagna, personale ATA: il 1° settembre si avvicina e ancora silenzio dell’USR sulle convocazioni e sui posti in deroga.

Supplenze ATA 2025/26: nessuna convocazione per gli operatori scolastici - Chi è stato inserito nel 2024 nelle graduatorie di terza fascia ATA come operatore scolastico dovrà attendere. Secondo orizzontescuola.it

Ad un precario per averla bastano 180 giorni per anno scolastico, il Tribunale di Velletri accorda 1.500 euro ad un supplente: negarla “costituisce una palese discriminazione ... - Il supporto ministeriale annuale per l’aggiornamento della professione insegnante non può essere negato ai precari: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Velletri, nell’accordare ad un supplente, ... Da orizzontescuola.it