Incantesimi anti-pioggia anatemi e sortilegi d’amore | il grande business della magia online
Su social e piattaforme si vendono per centinaia di euro cerimonie a distanza per far splendere il sole ai matrimoni, attrarre l’anima gemella, diventare invisibili o lanciare maledizioni. Nessun rimborso, centinaia le recensioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
