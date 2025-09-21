Incantesimi anti-pioggia anatemi e sortilegi d’amore | il grande business della magia online

Repubblica.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su social e piattaforme si vendono per centinaia di euro cerimonie a distanza per far splendere il sole ai matrimoni, attrarre l’anima gemella, diventare invisibili o lanciare maledizioni. Nessun rimborso, centinaia le recensioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

