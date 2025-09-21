Inaugurato un bar nell' ex Teatro Verdi Carità | Servizio aggiuntivo in quest' area del centro

Nei giorni scorsi è stata inaugurata ‘Terrazza Verdi’, il nuovo locale all'interno dell'ex omonimo Teatro di Ferrara. La nuova apertura fa parte del più ampio progetto di riqualificazione diurna e notturna dello spazio urbano della piazza.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna novità per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Inaugurato un bar nell'ex Teatro Verdi, Carità: Servizio aggiuntivo in quest'area del centro

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VERDI: EX TEATRO, INAUGURATO OGGI IL NUOVO CAFÈ E COCKTAIL BAR. CARITÀ: "ALTRO TASSELLO IMPORTANTE PER IL DECORO DEL QUARTIERE" - Cafè & Cocktail Bar", il nuovo locale all'interno dell'ex Teatro Verdi di Ferrara.

inaugurato bar nell exDal centro a Poggiofranco: nuove aperture “a punti” a Bari. Anche il bar dell’ex Palace - L’ultima autorizzazione ha riguardato il bar “Connubio” dell’hotel Palace, ora Mövenpick, inaugurato ad agosto, che potrà aprire anche ai clienti ... Come scrive quotidianodipuglia.it

