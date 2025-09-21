Inaugurato il punto prelievi Marchica | Ulteriore tassello per la nuova assistenza di prossimità

Agrigentonotizie.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperto un punto prelievi - il 17esimo dei circa 40 previsti in tutta la provincia - anche a Raffadali. È stato fatto dall'Asp di Agrigento in coincidenza con giorni dedicati al Fastucafest, la kermesse dedicata alla promozione del pistacchio Dop. L’inaugurazione del nuovo servizio stabile a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

