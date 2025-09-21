La seconda giornata della Laver Cup 2025 si conclude con il sorpasso del Team World che rimonta lo svantaggio di due lunghezze accumulato dopo i primi quattro incontri, passa a condurre 9-3 e si avvicina alla vittoria finale. Sorprende, soprattutto per le proporzioni del punteggio, la netta affermazione con cui Taylor Fritz travolge Carlos Alcaraz. Il danese Holger Rune colleziona un nuovo flop perdendo con Francisco Cerundolo. Doveroso ricordare però che tutto è ancora possibile. I match della terza e conclusiva giornata assegnano infatti tre punti per il successo nel singolo incontro. Zverev – De Minaur 1-6 4-6 L’australiano parte forte ottiene due break nei primi quattro giochi e chiude rapidamente la prima frazione di gioco con un perentorio 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inattesa sconfitta per Carlos Alcaraz in Laver Cup! Flop Rune, adesso il Resto del Mondo ci crede