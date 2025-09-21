In vista di Napoli-Pisa Conte può sorridere | confermata la buona notizia
Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Pisa con una notizia che regala fiducia all’ambiente azzurro. Amir Rrahmani ha infatti completato il recupero dall’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane. Il rientro del giocatore rappresenta un elemento importante per il tecnico Antonio Conte, che potrà nuovamente contare sulla . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: vista - napoli
Osimhen Juventus, retroscena che riguarda il Napoli: De Laurentiis ha una speranza per l’attaccante, lo scenario è questo in vista dell’estate! Ultimissime
Napoli, due addii in vista? Nel mirino di un club di Serie A
Napoli: 38enne recupera la vista grazie a una terapia genica
Le probabili scelte di Antonio Conte in vista di Napoli-Pisa. - facebook.com Vai su Facebook
Conte punta tutto sul fortino in vista di Napoli-Pisa: 15 gare senza sconfitte al Maradona; Napoli, Conte studia vari cambi in vista del Pisa: chi rischia il posto; Napoli, rivoluzione di Conte per il Pisa: sorprese in vista.
In vista di Napoli-Pisa, Conte può sorridere: confermata la buona notizia - Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Pisa con una notizia che regala fiducia all’ambiente azzurro. Lo riporta dailynews24.it
Conte vuole salvaguardare i Fab Four: uno-due dalla panchina col Pisa - Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte vorrebbe far riposare ... Da tuttonapoli.net