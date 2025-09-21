Sequestrata alla criminalità organizzata e ceduta al Comune per scopi sociali, l’ex villa di via Gramsci 13 diventerà una casa per l’accoglienza delle famiglie in difficoltà. La sua riconversione prevede la demolizione e la ricostruzione dell’attuale edificio, col termine dei lavori stimato a marzo 2026. In attesa che si realizzi l’intervento, finanziato con fondi Pnrr, il Comune di Segrate ha messo a disposizione dell’emergenza abitativa la villetta di via Pertini a Rovagnasco, a sua volta proveniente da una confisca, per accogliere tre nuclei familiari con bambini. Nei giorni scorsi l’inaugurazione della struttura, gestita dalla cooperativa sociale Aeris. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In via Gramsci l’ex villa ceduta per scopi sociali