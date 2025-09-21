Per la prima volta dal 2021 Annalisa posta il marito Francesco sul suo profilo Instagram. Per festeggiare l’entrata in top 10 di Piazza San Marco, la nuova uscita ft Marco Mengoni, la cantante ha infatti pubblicato due foto di lei e il marito in tenuta elegante che festeggiano. Unica pecca? Francesco ha il volto coperto dalla mano. Compare su Instagram per la prima volta Francesco, il marito di Annalisa. Nella didascalia del post si legge: “Non mi sono fatta cogliere impreparata e infatti ieri sera stavo già brindando (che strano)!!!! Piazza San Marco con @mengonimarcoofficial in top 10 Fimi di questa settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In vena di festeggiamenti, Annalisa posta per la prima volta il marito Francesco su Instagram