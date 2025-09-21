In Umbria torna la paura Scossa a Massa Martana | Sono tutti in strada

Torna la paura del terremoto in Umbria, un timore con cuigli abitanti delle regioni del centro Italia convivono da anni, dai disastri de L'Aquila, di Amatrice, di questi stessi territori. Una scossa di terremoto, intorno alle 23,11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). Lo riporta il sito di Ingv. I vigili del fuoco riferiscono che al momento non risultano danni. "Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini", scrive sui social la presidente della Regione, Stefania Proietti, ribadendo che "al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

