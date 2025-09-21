In tre scivolano sul ghiacciaio uno finisce al pronto soccorso

Trentotoday.it | 21 set 2025

L’allarme è scattato poco prima delle 9:30 di oggi, domenica 22 settembre, sul ghiacciaio della Marmolada: tre persone impegnate in una cordata sono scivolate sul ghiaccio. Una caduta da spavento, nella quale due degli escursionisti sono fortunatamente rimasti illesi. È andata peggio all’altro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

