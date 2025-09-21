In tre scivolano sul ghiacciaio uno finisce al pronto soccorso
L’allarme è scattato poco prima delle 9:30 di oggi, domenica 22 settembre, sul ghiacciaio della Marmolada: tre persone impegnate in una cordata sono scivolate sul ghiaccio. Una caduta da spavento, nella quale due degli escursionisti sono fortunatamente rimasti illesi. È andata peggio all’altro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Geologo italiano scivola e muore a 40 anni su un ghiacciaio in Alaska. Riccardo Pozzobon, padovano, istruiva gli astronauti ad era noto a livello internazionale per le sue ricerche. Risucchiato in un 'inghiottitoio', sospese le ricerche del corpo.
Momenti di paura sulla Marmolada, cordata di tre persone scivola sul ghiacciaio e un 37enne rimane ferito: soccorsi in azione - Momenti di paura questa mattina (domenica 21 settembre) sulla Marmolada, dove una cordata di tre escursionisti è scivolata affrontando il ghiacciaio della Regina delle Dolomiti. Si legge su ildolomiti.it