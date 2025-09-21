In Piazza Unione Europea elogio al Pranzo della Domenica a tavola la cucina italiana che sogna l' Unesco
Messina a tavola per il “Pranzo della domenica” un’iniziativa promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci per celebrare uno dei riti più identitari del nostro Paese: il pranzo condiviso come gesto di cura, affetto e comunità.Piazza Unione Europea set dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - unione
