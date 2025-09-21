In pensione a 60 anni nuove regole in arrivo | per chi sono e come funzionano 

Pensione a 60 anni e riscatto agevolato della laurea: arriva la notizia che potrebbe cambiare la vita di insegnanti e lavoratori della scuola. Un disegno di legge in Senato promette di abbattere le barriere economiche che hanno sempre separato il mondo accademico dalla pensione anticipata. Oggi, la possibilità di uscire dal lavoro prima, con costi sostenibili, non è più un miraggio ma una prospettiva concreta che fa discutere l’Italia intera. La proposta, firmata da Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia, punta a rendere il riscatto degli anni universitari finalmente accessibile: da oltre 6.000 euro l’anno a circa 900 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

