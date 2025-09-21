In pensione a 60 anni nuove regole in arrivo | per chi sono e come funzionano
Pensione a 60 anni e riscatto agevolato della laurea: arriva la notizia che potrebbe cambiare la vita di insegnanti e lavoratori della scuola. Un disegno di legge in Senato promette di abbattere le barriere economiche che hanno sempre separato il mondo accademico dalla pensione anticipata. Oggi, la possibilità di uscire dal lavoro prima, con costi sostenibili, non è più un miraggio ma una prospettiva concreta che fa discutere l’Italia intera. La proposta, firmata da Carmela Bucalo di Fratelli d’Italia, punta a rendere il riscatto degli anni universitari finalmente accessibile: da oltre 6.000 euro l’anno a circa 900 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Pensione anticipata a 60 anni, riscatto della laurea a 900 euro l'anno (anziché 6.076 euro), ecco per chi: nuovo Ddl; Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anni; Riscatto laurea da 900 euro anziché 6 mila grazie al Ddl Bucalo, chi potrà andare in pensione a 60 anni.
"Vi mandiamo in pensione a 58 anni", la nuovissima riforma pensioni manda a casa la Fornero | Il via libera del Governo - Con questa nuova riforma potresti andare in pensione prima del tempo.
Pensione anticipata a 60 anni: come il DDL Bucalo punta sul riscatto di laurea agevolato per docenti e personale ATA - Con il DDL Bucalo arriva la proposta per far andare in pensione a 60 anni docenti, ATA e dirigenti scolastici: basta pagare ~900 € all'anno per riscattare gli anni universitari.