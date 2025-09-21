In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer arriva il progetto Mi-Ricordo che porta la terapia direttamente a casa dei pazienti migliorando l’aderenza e la memoria

L ’Alzheimer ruba i ricordi dei pazienti, svuotandoli giorno dopo giorno della propria identità. Attualmente colpisce circa il 5% delle persone con più di 60 anni. Secondo i dati dell’ ISS Istituto Superiore di Sanità, in Italia si stimano circa 500mila ammalati. È la forma più comune di demenza senile, uno stato provocato da una alterazione delle funzioni cerebrali che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra il 21 settemb re, scopriamo “Mi-Ricordo”, il nuovo progetto per la riabilitazione dei pazienti che entra nelle loro case e porta benefici per loro e per i caregiver. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer arriva il progetto Mi-Ricordo che porta la terapia direttamente a casa dei pazienti, migliorando l’aderenza e la memoria

In questa notizia si parla di: occasione - giornata

In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi sistemica, scopriamo che cos'è questa malattia, come si manifesta e perché è importante la diagnosi precoce

In occasione della Giornata Nazionale dell'Alfa-Mannosidosi a Roma si sono riuniti clinici vari pr dibattere sulla prevenzione di questa malattia rara.

In occasione della Giornata mondiale del bikini, una campagna social vuole far ritrovare alle donne un rapporto positivo con il proprio corpo

Il 21 settembre 2025 si festeggia l'ottava Giornata Nazionale dei Piccoli Musei! Per l'occasione, l’ingresso al Museo Archeologico Comprensoriale Dicomano sarà gratuito per tutti gratuito, ma non solo: i frequentatori riceveranno un dono , simbolo di accogl - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale dell’Alzheimer anteprima nazionale di Due minuti in più.

Tricase celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer: la città si mobilita tra scienza e comunità e Palazzo Gallone si illumina di viola - Il 20 e 21 settembre 2025, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer celebra il 21 settembre, a Tricase "Riflessioni, esperienze e ... Si legge su corrieresalentino.it

Giornata mondiale Alzheimer, tra scienza e comunità. E Palazzo Gallone si illumina di viola - Appuntamento a Tricase con una due giorni di approfondimenti scientifici e sensibilizzazione aperti alla comunità sul tema ... Lo riporta lecceprima.it