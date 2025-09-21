Un migliaio di persone ha partecipato – sabato 20 settembre – alla fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita dopo aver denunciato episodi di bullismo nei suoi confronti. In testa al corteo, organizzato a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, uno striscione con la scritta “Buon viaggio Paolo”. Si è trattato di un’iniziativa nata dal basso, con cui la comunità locale ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla famiglia del ragazzino e di non voler restare indifferente di fronte alla denuncia di bullismo. Secondo quanto riferito da Repubblica, erano presenti anche la dirigente scolastica e i compagni di scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In mille alla fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico, suicida a 14 anni. Davanti a casa lo striscione: "Stop bullismo"