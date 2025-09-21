In mille alla fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico suicida a 14 anni Davanti a casa lo striscione | Stop bullismo
Un migliaio di persone ha partecipato – sabato 20 settembre – alla fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita dopo aver denunciato episodi di bullismo nei suoi confronti. In testa al corteo, organizzato a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, uno striscione con la scritta “Buon viaggio Paolo”. Si è trattato di un’iniziativa nata dal basso, con cui la comunità locale ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla famiglia del ragazzino e di non voler restare indifferente di fronte alla denuncia di bullismo. Secondo quanto riferito da Repubblica, erano presenti anche la dirigente scolastica e i compagni di scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mille - fiaccolata
Incidente in A1, in mille a fiaccolata per vittime
Incidente sull’autostrada A1: più di mille persone a Terranuova Bracciolini alla fiaccolata per le vittime
Cascina: in mille alla fiaccolata per Gaza e per la pace
LE IENE A SANTI COSMA E DAMIANO PER SEGUIRE IL CASO DI PAOLO CON L'INVIATA ROBERTA REI - OLTRE MILLE PERSONE IERI ALLE 20, PER LA FIACCOLATA IN RICORDO DEL 14ENNE SUICIDA E VITTIMA DI BULLISMO. IL MESSAGGIO TOC - facebook.com Vai su Facebook
Cascina: in mille alla fiaccolata per Gaza e per la pace https://ift.tt/yjXO1rK https://ift.tt/kvb3BCS - X Vai su X
Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano; Una fiaccolata per Paolo: mille luci accese nel ricordo del 15enne che si è tolto la vita; In mille alla fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico, suicida a 14 anni.
Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano - Nel paese di Paolo Mendico, Santi Cosma e Damiano, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane vittima di bullismo ... virgilio.it scrive
In migliaia per la fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico - In migliaia sono scesi in strada per una fiaccolata a Santi Cosma e Damiano, in ricordo del quindicenne suicida Paolo Mendico. Scrive ciociariaoggi.it