IN LIBRERIA – Il giorno in cui Nils Vik morì

Lidentita.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono libri che non chiedono di essere semplicemente letti, ma di essere abitati: Il giorno in cui Nils Vik morì di Frode Grytten, tradotto da Andrea Romanzi per Carbonio Editore, appartiene a questa categoria: un’opera breve, ma talmente densa da trasformarsi in esperienza. Non è un romanzo che si consuma, piuttosto una voce che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

in libreria 8211 il giorno in cui nils vik mor236

© Lidentita.it - IN LIBRERIA – Il giorno in cui Nils Vik morì

In questa notizia si parla di: libreria - giorno

Cerca Video su questo argomento: Libreria 8211 Giorno Cui