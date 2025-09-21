IN LIBRERIA – Il giorno in cui Nils Vik morì
Ci sono libri che non chiedono di essere semplicemente letti, ma di essere abitati: Il giorno in cui Nils Vik morì di Frode Grytten, tradotto da Andrea Romanzi per Carbonio Editore, appartiene a questa categoria: un’opera breve, ma talmente densa da trasformarsi in esperienza. Non è un romanzo che si consuma, piuttosto una voce che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: libreria - giorno
LA MAGIA DI UNA LIBRERIA Ogni giorno, qui tra le pagine e il profumo di carta, viviamo una magia silenziosa. Non siamo solo librai: siamo narratori di sogni, custodi di mondi, accompagnatori di emozioni. Entrare in libreria non è solo scegliere un libro: è - facebook.com Vai su Facebook