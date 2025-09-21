In Fvg il fisco assorbe 156 giorni di lavoro | pesano i 39mila evasori
In Friuli Venezia Giulia i cittadini hanno lavorato per lo Stato per 156 giorni, weekend compresi, solo per soddisfare le richieste del Fisco. A dirlo sono le ultime elaborazioni dell’Istat diffuse dalla Cgia di Mestre.Un quadro appesantito dalla piaga dell’evasione: nella nostra regione si. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Cgia: il Fisco assorbe 156 giorni lavorativi all’anno, a causa anche dei 2,5 milioni di evasori
Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro degli italiani - Nel 2024 gli italiani hanno lavorato 156 giorni per adempiere a tutti gli obblighi fiscali: solamente dal 6 giugno hanno iniziato ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
