In fila dalle 5 del mattino per accaparrarsi un posto a teatro

Fano, 21 settembre 2025 – C’era ancora buio ieri mattina quando, sotto i portici del Teatro della Fortuna, i primi appassionati di prosa hanno iniziato a mettersi in fila per conquistare il loro posto in platea. Erano appena le 5.30 quando il titolare del bar Guendalina, alzando la saracinesca, ha trovato già un gruppo di spettatori in attesa: sullo stipite del portone secolare campeggiava un foglio improvvisato con dieci nomi scritti a mano con un pennarello blu, a testimonianza di una lista spontanea che circolava da ore. La signora che occupava la quarta posizione ha raccontato di essere arrivata poco dopo le 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In fila dalle 5 del mattino per accaparrarsi un posto a teatro

In questa notizia si parla di: fila - mattino

Baudo, aperta la camera ardente al Teatro delle Vittorie: pubblico in fila dalle prime ore del mattino

Il saluto ad Armani: la distesa di lanterne, le rose, l'ingresso per i dipendenti. Folla in fila dal mattino, arrivata Donatella Versace Live

Festival della filosofia, si parte La Paideia riempie subito le piazze. Pubblico in fila già dal mattino per partecipare, gente in arrivo da ogni parte d’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

#GiorgioArmani A Milano resterà aperta fino alle 18 la camera ardente. Tante persone in fila delle prime luci del mattino. Domani i funerali in forma privata. L'inviato #GR1 @fedemello - X Vai su X

In fila dalle 5 del mattino per accaparrarsi un posto a teatro; In coda dalle 5 del mattino per un Labubu, i pupazzetti che costano fino a 700 euro amati dalle star: ecco cosa c'è dietro questo trend; Lasciano ombrelloni e asciugamani sulla spiaggia per avere il posto in prima fila la mattina seguente.

In fila dalle 5 del mattino per entrare a Equitalia. E il "numeretto"? È sotto al sasso - Ma è una pratica diffusa anche in altri uffici, comprese le asl: qualche cittadino volenteroso, di notte, prepara dei foglietti, scritti a mano. repubblica.it scrive