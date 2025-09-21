Il momento tanto atteso è arrivato. Dopo aver conquistato il settore delle auto elettriche, la Cina è pronta a lanciare una nuova espansione nel mondo dei trasporti. La prossima rivoluzione riguarderà le auto volanti, o meglio, il campo dei cosiddetti eVTOL, i velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. Un campo che alcune aziende di Pechino hanno già iniziato a sondare: è il caso della casa automobilistica Xpeng, che ha investito ben 3 miliardi di yuan (circa 413 milioni di dollari) con la chiara intenzione di anticipare i rivali (ne abbiamo parlato qui ). Il Ceo della società, He Xiaopeng, ritiene del resto che nei prossimi due decenni il mercato globale delle auto volanti possa raggiungere i 2 trilioni di dollari, il doppio delle dimensioni di quello dei tradizionali veicoli terrestri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - In Cina è arrivata l’era delle auto volanti