In centinaia per la nuova Lucciola | Così rilanciamo un luogo iconico

"Bentornata Lucciola": una frase più volte ripetuta, ieri mattina, durante la cerimonia di inaugurazione dello ‘storico’ immobile di piazza IV Novembre riportato a nuova vita dopo un intervento più lungo e complesso del previsto. Evidente la curiosità, in particolare dei sestesi che avevano vissuto la vecchia Lucciola con tutti i suoi racconti mitici, tanto che moltissimi si sono presentati in largo anticipo in piazza rispetto all’orario di apertura dei cancelli. Centinaia, alla fine, le persone che hanno voluto assistere al taglio del nastro e poi hanno visitato la struttura e la nuova sala polivalente esterna che sarà utilizzata per corsi e attività culturali: "Questo è un luogo iconico – ha spiegato il sindaco Lorenzo Falchi – e vederlo chiuso negli ultimi quindici anni ha rappresentato una vera sofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

