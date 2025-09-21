AGI - In bici a sostegno della Palestina. I manifestanti hanno sfilato, tutti in bicicletta e con bandiere palestinesi e della pace, lungo via Ostiense. Durante il percorso intonano i cori "Palestina libera" e "stop genocidio". Si tratta, si legge nella convocazione lanciata sui social, di una "pedalata spontanea per Gaza": "semplici cittadini fuori da sigle, associazioni, partiti politici, si sono dati appuntamento a Parco Schuster (Basilica di San Paolo) per testimoniare una volta di più la completa condanna dell'opinione pubblica per lo sterminio in corso in Palestina". "Sarà una pedalata pacifica, composta di sole adesioni spontanee di singoli cittadini e cittadine, per dare corpo alla necessità di ognuno di non restare con le mani in mano di fronte a tutto ciò", si legge ancora. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In bici a Roma in sostegno della Palestina