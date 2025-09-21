In Bergamasca arriva l’autunno | Da lunedì deciso calo termico e maltempo anche forte

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “L’anomalo anticiclone subtropicale, responsabile di un weekend ancora dal sapore estivo, nel corso della nuova settimana lascerà spazio a una fresca circolazione depressionaria, responsabile di maltempo anche intenso al Centro-Nord, nonché di un deciso calo termico.” In Bergamasca l’estate può considerarsi ufficialmente conclusa. Nell’ultimo giorno effettivo della stagione, lunedì 22 settembre, in provincia è atteso un netto cambio nelle condizioni meteo. “Si avvicina una nuova intensa perturbazione spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo -. Nel corso della settimana scaverà un’energica circolazione depressionaria che per diversi giorni rinnoverà il maltempo in molte zone d’Italia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

