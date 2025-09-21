In aumento i senza fissa dimora | un Centro per il contrasto alle povertà

I senza fissa dimora sono presenza sempre più visibile sul territorio, dal prossimo mese di ottobre sarà attivo a Jesi il nuovo Centro Servizi per il contrasto alla Povertà, spazio pensato per accogliere e sostenere chi vive condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il servizio finanziato dall’ Asp Ambito 9 con i fondi del Pnrr. Lo sportello - gestito per conto dell’Asp da operatori specializzati della Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina - sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle all’ex Appannaggio, ingresso su piazza Oberdan. "La scelta di collocare questo servizio in pieno centro – spiegano dall’Asp 9 - risponde a due principi fondamentali: l’accessibilità e la non ghettizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

