In aumento i senza fissa dimora | un Centro per il contrasto alle povertà
I senza fissa dimora sono presenza sempre più visibile sul territorio, dal prossimo mese di ottobre sarà attivo a Jesi il nuovo Centro Servizi per il contrasto alla Povertà, spazio pensato per accogliere e sostenere chi vive condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il servizio finanziato dall’ Asp Ambito 9 con i fondi del Pnrr. Lo sportello - gestito per conto dell’Asp da operatori specializzati della Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina - sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle all’ex Appannaggio, ingresso su piazza Oberdan. "La scelta di collocare questo servizio in pieno centro – spiegano dall’Asp 9 - risponde a due principi fondamentali: l’accessibilità e la non ghettizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI, emendamento approvato. Aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione, ODG del relatore approvato. [CORRETTO]
Tari 2025, Aumento del 6,82% (-10% parte fissa + 19,5% parte variabile). C'é anche un nuovo tributo fisso l'UR3
Tari 2025, Aumento del 6,82% (-10% parte fissa + 19,5% parte variabile). C'é anche un nuovo tributo fisso l'UR3 - facebook.com Vai su Facebook
