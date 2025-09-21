- Articolo in aggiornamento - Migliaia di persone in lutto per l'addio a Charlie Kirk all'interno dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Un servizio funebre dalle sfumature di convention dei conservatori americani: oltre al presidente Donald Trump, tra gli oratori di spicco al funerale figurano il vicepresidente J.D. Vance, il capo dello staff Susie Wiles, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy. Fin dalle prime ore di questa mattina, una folla enorme ha iniziato a radunarsi fuori dallo State Farm Stadium. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In 200mila per l'addio a Charlie Kirk. Il gotha del Maga ai funerali in Arizona