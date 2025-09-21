In 150 città italiane il messaggio di pace del 5° Sportcity Day
"La nostra rivoluzione culturale continua", dice il presidente della Fondazione Sportcity, Fabio Pagliara ROMA - Il vociare dei bambini, dei giovani e meno giovani, la voglia di stare insieme, di cimentarsi nelle tante discipline proposte, di trascorrere una domenica diversa dalle altre, di regalars. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
