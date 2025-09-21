Imprigionati tra i rovi durante un'escursione in montagna coniugi olandesi salvati nel Casertano

Marito e moglie, turisti olandesi in vacanza in Campania, sono rimasti intrappolati in un'area di montagna durante un'escursione; sono stati individuati e salvati dai carabinieri e dalle squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

