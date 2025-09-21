Immemori- elogio del ricordo un lavoro contro tutte le guerre al teatro Tosti di Ortona

Domenica 28 settembre, alle ore 21, al teatro Tosti di Ortona, la compagnia Motus porta in scena lo spettacolo “Immemori- elogio del ricordo”, un lavoro contro tutte le guerre, interamente dedicato alla memoria come bene comune dell’umanità.La serata è organizzata dall'Ets Aps Donn.è, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

