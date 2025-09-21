Ilaria Salis di solito i criminali finiscono in galera | lei invece ha trovato casa a Bruxelles; beata lei

Da condannata in giudicato a rivoluzionaria, fino a parlamentare europeo, è stato un attimo Benvenuti nel magico mondo dell’Unione Europea, dove anche l’anarco-insurrezionalista più incallita può diventare, con una spruzzata di ipocrisia e due strette di mano giuste, una rispettabilissima eur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis, di solito i criminali finiscono in galera: lei, invece, ha trovato casa a Bruxelles; beata lei

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis, Scanzi & co: i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Quando Donzelli (chiedo scusa per la parola) dice quello che dice su Ilaria Salis, di fatto spera in una sua condanna a morte o giù di lì, perché è OVVIO cosa accadrebbe alla Salis se la rimandassero nelle carceri ungheresi. Donzelli ha l'impudenza bieca di di - facebook.com Vai su Facebook

Vannacci: "Mi auguro sia tolta l'immunità a Ilaria Salis. Noi gli eredi di Kirk, la sinistra fa la vittima" - X Vai su X

Giustizia: le strane ''ricette'' di Ilaria Salis; Ilaria Salis, fanc*** la bianchezza: l'ultima vergogna | .it; Ilaria Salis: “la società per cui lottiamo è meticcia, fanculo la bianchezza’.

Ilaria Salis: «Se mi revocano l'immunità, scatterà la vendetta. E rischio fino a 24 anni di carcere». Tajani: non è una terrorista - Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Scrive ilmessaggero.it

Ilaria Salis: «Se mi revocano l'immunità, scatterà la vendetta». E Tajani: non è una terrorista - Ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Riporta msn.com