Il vostro conto corrente è stato hackerato | coppia bolognese risponde ad un sms e perde quasi 300mila euro

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia di pensionati bolognesi è stata truffata per un totale di 290mila euro dopo aver ricevuto un sms che li avvisava che il loro conto corrente era stato hackerato: "Importante allertare in maniera tempestiva le forze dell’ordine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vostro - conto

vostro conto corrente 232“Il vostro conto corrente &#232; stato hackerato”: coppia bolognese risponde ad un sms e perde quasi 300mila euro - Una coppia di pensionati bolognesi è stata truffata per un totale di 290mila euro dopo aver ricevuto un sms che li avvisava che il loro conto corrente ... Da fanpage.it

Fisco abilitato a spulciare il vostro conto corrente! Si salvi chi può - Sentenza della Cassazione: l' Agenzia delle Entrate può procedere agli accertamenti bancari anche se non ci sono indizi di evasione e non &#232; tenuta a dircelo, scrive Libero. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vostro Conto Corrente 232