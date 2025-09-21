Il vostro conto corrente è stato hackerato | coppia bolognese risponde ad un sms e perde quasi 300mila euro
Una coppia di pensionati bolognesi è stata truffata per un totale di 290mila euro dopo aver ricevuto un sms che li avvisava che il loro conto corrente era stato hackerato: "Importante allertare in maniera tempestiva le forze dell’ordine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il dipendente di banca può curiosare sul tuo conto? No, è illecito.La Cassazione (ord. 2806/2025) è chiara: chi accede senza motivo di servizio viola la privacy, mina la fiducia e può essere licenziato. La banca è responsabile e rischia sanzioni se non - facebook.com Vai su Facebook
“Il vostro conto corrente è stato hackerato”: coppia bolognese risponde ad un sms e perde quasi 300mila euro - Una coppia di pensionati bolognesi è stata truffata per un totale di 290mila euro dopo aver ricevuto un sms che li avvisava che il loro conto corrente ... Da fanpage.it
Fisco abilitato a spulciare il vostro conto corrente! Si salvi chi può - Sentenza della Cassazione: l' Agenzia delle Entrate può procedere agli accertamenti bancari anche se non ci sono indizi di evasione e non è tenuta a dircelo, scrive Libero. affaritaliani.it scrive