Il vino ’Fico’ compie dieci anni Un fine settimana di vendemmia per ricordare Filippo Corsini
Nella tenuta di Villa Le Corti, il vino “ Fico ” compie dieci anni. Un’etichetta che porta le iniziali del suo inventore, Filippo Corsini, frutto di un anno di lavoro in giro per il mondo a scoprire le tecniche enologiche più biologiche ed ecosostenibili. Filippo non c’è più, scomparso nel 2016 a soli 21 anni in un incidente stradale a Londra, dove era a studiare. Ma come promesso da tutta la famiglia, quel suo “testamento“ in bottiglia è stato portato avanti secondo le regole ferree e le intuizioni del primogenito dei principi Corsini. E questo è stato il week end della vendemmia di quel prezioso e particolare vigneto della proprietà di San Casciano scelta per produrre “Fico“, un vino 100% sangiovese che è anche una filosofia di vita, che Filippo ha voluto aggiungere alla secolare e già eccelsa tradizione di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
