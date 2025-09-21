Il vino ’Fico’ compie dieci anni Un fine settimana di vendemmia per ricordare Filippo Corsini

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tenuta di Villa Le Corti, il vinoFicocompie dieci anni. Un’etichetta che porta le iniziali del suo inventore, Filippo Corsini, frutto di un anno di lavoro in giro per il mondo a scoprire le tecniche enologiche più biologiche ed ecosostenibili. Filippo non c’è più, scomparso nel 2016 a soli 21 anni in un incidente stradale a Londra, dove era a studiare. Ma come promesso da tutta la famiglia, quel suo “testamento“ in bottiglia è stato portato avanti secondo le regole ferree e le intuizioni del primogenito dei principi Corsini. E questo è stato il week end della vendemmia di quel prezioso e particolare vigneto della proprietà di San Casciano scelta per produrre “Fico“, un vino 100% sangiovese che è anche una filosofia di vita, che Filippo ha voluto aggiungere alla secolare e già eccelsa tradizione di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il vino 8217fico8217 compie dieci anni un fine settimana di vendemmia per ricordare filippo corsini

© Lanazione.it - Il vino ’Fico’ compie dieci anni. Un fine settimana di vendemmia per ricordare Filippo Corsini

In questa notizia si parla di: vino - fico

Cerca Video su questo argomento: Vino 8217fico8217 Compie Dieci