Il villaggio dove provare ogni disciplina E ci sono anche golf e salto con l’asta

Piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre si sono trasformate in un villaggio sportivo. È tornato, alla sua terza edizione, lo "Sport City Day", che coinvolge 45 associazioni sportive monzesi per offrire prove gratuite, tornei, esibizioni e premiazioni. Un evento che mira a unire sport, comunità e salute, organizzato da Csi Milano e Uisp Monza Brianza, e inserito nel circuito nazionale di Fondazione Sportcity. In questa due giorni, il centro di Monza è palcoscenico a cielo aperto dove provare discipline note e insolite: dalla ginnastica ritmica al sitting volley, dal tiro con l'arco al padel, dal rugby alla pole dance, fino al nordic walking e alle arti marziali.

