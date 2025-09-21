Il villaggio dove provare ogni disciplina E ci sono anche golf e salto con l’asta
Piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre si sono trasformate in un villaggio sportivo. È tornato, alla sua terza edizione, lo “Sport City Day“, che coinvolge 45 associazioni sportive monzesi per offrire prove gratuite, tornei, esibizioni e premiazioni. Un evento che mira a unire sport, comunità e salute, organizzato da Csi Milano e Uisp Monza Brianza, e inserito nel circuito nazionale di Fondazione Sportcity. In questa due giorni, il centro di Monza è palcoscenico a cielo aperto dove provare discipline note e insolite: dalla ginnastica ritmica al sitting volley, dal tiro con l’arco al padel, dal rugby alla pole dance, fino al nordic walking e alle arti marziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Mancano pochi giorni al Villaggio Europeo dello Sport! Dal 23 al 30 settembre Piazza del Popolo sarà il punto di incontro di atleti, associazioni e cittadini. Vieni a provare, divertirti e scoprire nuove discipline sportive. Lo sport unisce, crea comunità e fa b - facebook.com Vai su Facebook
Torna il villaggio sportivo di Generazione Sport! Sabato 13/9, dalle 14 alle 18 al Parco della Resistenza (Municipio 5), potrai provare tante discipline: dal basket all'atletica fino alle bocce inclusive. Special guest: Damiano Catania di Powervolley Milano - X Vai su X
Il villaggio dove provare ogni disciplina. E ci sono anche golf e salto con l'asta; Sport4Earth a villa Borghese all'interno del villaggio per la terra; Notte Bianca dello Sport 2025.
