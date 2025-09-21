Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme | l' Oasi di Pace e l' amicizia tra Adam e Ramez Più uniti che mai dopo il 7 ottobre

Venti di guerra, sempre più forti e insistenti, soffiano su quel che resta della Striscia in uno scenario sconcertante dove oggi l'urlo silenzioso dei bambini e dei civili. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme: l'Oasi di Pace e l'amicizia tra Adam e Ramez. «Più uniti che mai dopo il 7 ottobre»

Ebrei e palestinesi: imparare a convivere; La tenda del lutto al Giardino dei Giusti. Cosa significa il mai più dopo Gaza - di Gabriele Nissim [editoriale]; Neve Shalom, il villaggio israeliano dove ebrei e palestinesi vivono insieme.

