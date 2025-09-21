Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme | l' Oasi di Pace e l' amicizia tra Adam e Ramez Più uniti che mai dopo il 7 ottobre
Venti di guerra, sempre più forti e insistenti, soffiano su quel che resta della Striscia in uno scenario sconcertante dove oggi l'urlo silenzioso dei bambini e dei civili. 🔗 Leggi su Leggo.it
Ebrei e palestinesi: imparare a convivere; La tenda del lutto al Giardino dei Giusti. Cosa significa il mai più dopo Gaza - di Gabriele Nissim [editoriale]; Neve Shalom, il villaggio israeliano dove ebrei e palestinesi vivono insieme.
Il piano crudele delle colonie israeliane che cancella l’idea dello stato palestinese - Ad agosto, l’Higher Planning Council israeliano ha approvato la costruzione di 3400 abitazioni proprio nell’area in cui Israele, fin dagli anni ’90, ha pianificato un insediamento per unire la colonia ... Segnala editorialedomani.it
L’appello di Oxfam: “Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. L’occupazione distrugge l’economia palestinese” - Un report denuncia l'impatto dell'occupazione in Cisgiordania: espropri, controllo delle risorse e checkpoint soffocano l'economia locale ... Da ilfattoquotidiano.it