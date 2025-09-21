Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme l’Oasi di Pace e Amicizia | Siamo più uniti che mai

Mentre su Gaza soffiano venti di guerra sempre più intensi, a pochi chilometri da Gerusalemme esiste un villaggio unico al mondo, dove israeliani e palestinesi scelgono ogni giorno di vivere insieme. Un villaggio nato dal sogno di un domenicano. Il progetto nasce nel 1972 da Bruno Hussar, sacerdote domenicano nato in Egitto e trasferitosi in Israele dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La sua idea era semplice e radicale: costruire una comunità dove ebrei israeliani e arabi palestinesi potessero convivere da pari, con uguali diritti e responsabilità, educando i figli a crescere insieme, non separati da muri, paure e diffidenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme, l’Oasi di Pace e Amicizia: “Siamo più uniti che mai”

Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme: l'Oasi di Pace e l'amicizia tra Adam e Ramez. «Più uniti che mai dopo il 7 ottobre»

