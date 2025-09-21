Il villaggio dove famiglie israeliane e palestinesi vivono insieme l’Oasi di Pace e Amicizia |   Siamo più uniti che mai

Mentre su Gaza soffiano venti di guerra sempre più intensi, a pochi chilometri da Gerusalemme esiste un villaggio unico al mondo, dove israeliani e palestinesi scelgono ogni giorno di vivere insieme. Un villaggio nato dal sogno di un domenicano. Il progetto nasce nel 1972 da  Bruno Hussar, sacerdote domenicano nato in Egitto e trasferitosi in Israele dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La sua idea era semplice e radicale: costruire una comunità dove ebrei israeliani e arabi palestinesi potessero  convivere da pari, con uguali diritti e responsabilità, educando i figli a crescere insieme, non separati da muri, paure e diffidenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

