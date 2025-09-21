Il VIDEO del concerto di Loredana Bertè a Civita Castellana

Il 20 settembre a Civita Castellana si è tenuto un concerto memorabile di Loredana Bertè, che ha celebrato i santi patroni della città, i suoi 50 anni di carriera e i 75 anni di vita. All'evento hanno partecipato circa 10mila persone. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

