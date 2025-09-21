Il video con la tazzina di Mao scatena la bufera | cosa è successo alla Littizzetto

Bufera su Luciana Littizzetto comparsa in un video in cui sorseggia da una tazzina con la stampa di Mao Zedong. Per certi personaggi pare proprio che esistano due pesi e due misure, perché se nel filmato ci fosse stato qualcun altro (e magari con un diverso personaggio sulla tazzina) sarebbe stata la stessa attrice torinese a indignarsi. Ed è proprio questo concetto che alcuni utenti dei social network hanno voluto far notare alla co-conduttrice di Che Tempo Che Fa. La polemica è cominciata con il video postato oggi su Instagram dalla Littizzetto. " Sto girando un video, tra l'altro con la tazzina di Mao Zedong. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

