All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo The Life of Chuck potresti avere una gran voglia di ballare per strada come fa Tom Hiddleston, ma anche di scoprire a che poesia appartiene il verso Contengo moltitudini che ricorre in più punti della storia. La frase portante di tutto il film (protagonista di un'omonima canzone di Bob Dylan ) è completa nella forma Sono vasto, contengo moltitudini, che altro non è che il passaggio più famoso di Canto di me stesso di Walt Whitman, uno dei più grandi poeti americani ritenuto l'inventore del verso libero (dalla rima e dalla metrica) nonché uno dei poeti più difficili da rendere, visto che ha lavorato sulle sue poesie, spesso rivedendole e aggiornandole, fino alla fine dei suoi giorni, ma anche per la scelta delle parole, che apre spesso a più interpretazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il verso Contengo moltitudini, anima del film The Life of Chuck, ti ha incuriosito? Con questi 5 libri ti innamorerai di tutta la poesia di Walt Whitman