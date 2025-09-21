Il valore della Memoria Medaglia d’onore a Giuseppe Torrini Fu internato a Dortmund

"Una gioia per la quale ho dovuto attendere anni, arrivata alla fine della vita". Bruna Leporatti, 95 anni, ha così commentato il conferimento della medaglia d’onore da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla memoria del marito Giuseppe Torrini. A consegnarla alla vedova ed ai familiari, il prefetto Michela La Iacona, ieri mattina in prefettura in occasione della "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale". Torrini, residente a Carmignano, fu infatti uno delle decine di migliaia di soldati italiani che, dopo l’8 settembre del 1943, furono chiamati a scegliere tra il continuare la guerra al fianco dei tedeschi o restare fedeli all’Italia, accettando l’armistizio con gli Alleati con il rischio di essere fucilati da coloro che nel giro di ventiquattr’ore erano passati da commilitoni a nemici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il valore della Memoria. Medaglia d’onore a Giuseppe Torrini. Fu internato a Dortmund

