Il TWIGA apre a Milano nell' ex William' s night club con spogliarelliste ed entraîneuse degli anni ' 70 l' inaugurazione il 23 settembre

In Via Turati l'apertura durante la settimana della moda milanese. Il realizzatore di questa nuova apertura è Lmdv Hospitality Group, che fa parte del Gruppo Lmdv Capital, che poi è il family office dell'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Il locale sarà sicuramente un nuovo importante r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il TWIGA apre a Milano nell'ex William's, night club con spogliarelliste ed entraîneuse degli anni '70, l'inaugurazione il 23 settembre

In questa notizia si parla di: twiga - apre

Addio Billionaire, apre Twiga Porto Cervo: la nuova frontiera del lusso in Costa Smeralda (dalla cena alla disco) sulle ceneri dell'ex locale di Briatore

Il Twiga apre a Milano, il 23 settembre inaugurazione del locale di Leonardo Maria Del Vecchio senza cellulari ... - X Vai su X

https://www.artumagazine.it/2025/09/09/twiga-milano-apre-con-50-cent-e-100-privacy-nightlife-internazionale-in-via-turati/ Il 23 settembre debutta il nuovo #format che unisce #dining d’eccellenza e #clubbing esclusivo nel cuore di #Milano. Smartphone oscur - facebook.com Vai su Facebook

All'inaugurazione del Twiga Milano ci sarà 50 Cent (e saranno vietati foto e video); Il Twiga Milano inaugura martedì 23 settembre: telecamere degli smartphone oscurate e dj set con il rapper 50 Cent; Il Twiga apre a Milano il 23 settembre. Del Vecchio: Energia senza filtri in una città unica e internazionale.

Quando apre il Twiga a Milano? Inaugurazione, menu, prezzi e ospite d'onore - Twiga Milano si prepara a stupire con un evento straordinario e un ospite d'eccezione. Lo riporta notizie.it

Il Twiga di Del vecchio apre a Milano: tra vip, cucina d’eccellenza e cellulari vietati - M ilano si prepara a ospitare una nuova icona del lusso e del divertimento notturno: il Twiga apre il 23 settembre in via Turati 29, in un palazzo ristrutturato degli anni Cinquanta a pochi passi dal ... Riporta iodonna.it