Il turno Tonfo del Livorno in casa La Samb cade con il Carpi
Si è chiuso il turno del girone B di Serie C. L’ Ascoli e il Gubbio approfittano della caduta dell’ Arezzo e si avvicinano alla vetta: i marchigiani infliggono un pesante 3-0 al Livorno (panchina di Formisano in bilico) in trasferta, mentre gli umbri battono di misura il Bra. Ora entrambe le squadre sono a -1 dal primo posto. Nelle altre gare vittoria scoppiettante della Juventus Next Gen sul campo del Pineto: un 3-2 che permette ai bianconeri di agganciare gli abruzzesi a quota otto. Anche il Carpi festeggia per la vittoria di misura sul campo della Sambenedettese, mentre il nuovo corso in casa Ternana parte con un pareggio in casa della Torres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il turno. Tonfo del Livorno in casa. La Samb cade con il Carpi; This round. Livorno slumps at home. Samb falls to Carpi..
