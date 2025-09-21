Il trittico di Timofej Andrijashenko | Un omaggio al balletto classico

Un’infanzia felice a Riga, poi la scoperta della danza, della grande interpretazione e dell’amore. Timofej Andrijashenko, primo ballerino alla Scala, è in scena da questa sera nel Trittico LanderKyliànBèjart. Tre capolavori del balletto del Novecento: "Études" di Harald Lander, musica Carl Czerny orchestrazione Knudåge Riisager; "Petite Mort" di Jirí Kylián con brani di Mozart, al pianoforte Takahiro Yoshikawa. Chiude "Bolero" di Ravel, coreografia di Maurice Béjart, protagonisti Bolle, poi, in alternanza, Arduino, Toppi, Starace; con il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, l’Orchestra dell’Accademia Scala diretta Simon Hewett. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il trittico di Timofej Andrijashenko: "Un omaggio al balletto classico"

In questa notizia si parla di: trittico - timofej

