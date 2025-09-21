Il trapianto di utero apre nuove strade alla maternità | un miracolo tutto italiano
Un bambino che nasce da un utero trapiantato non è solo il frutto di una gravidanza attesa: è il simbolo di un confine che la medicina sta lentamente spostando in avanti, là dove chirurgia dei grandi organi e medicina riproduttiva si incontrano. In Sicilia, a Catania, questo confine è stato varcato per la seconda volta: a settembre 2025 è venuto alla luce Mattia, figlio di una madre senza utero dalla nascita. E’ un lieto evento che non ha il sapore del miracolo, ma quello della scienza e della determinazione e di un’équipe di medici che ha deciso di sfidare i limiti della biologia per restituire un’opportunità negata dalla natura. 🔗 Leggi su Panorama.it
Il caso presenta caratteristiche uniche nel panorama scientifico internazionale. Si tratta infatti di uno dei pochissimi casi al mondo di gravidanza portata a termine grazie al trapianto di utero da donatrice deceduta, utilizzando una tecnica altamente innovativa e - facebook.com Vai su Facebook
