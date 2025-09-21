Il Torino si spegne e l' Atalanta dilaga | finisce 0-3 Cremonese e Parma termina a reti bianche

Torino-Atalanta 0-3 RETI: 30' pt e 38' pt Krstovic, 34' pt Sulemana. TORINO (3-4-2-1): Israel 6; Ismajli 5.5, Coco 5, Maripan 4.5 (1' st Tameze 6); Lazaro 5.5, Asllani 5, Ilic 5.5 (1' st Casadei 6.5), Biraghi 5.5; Vlasic 5.5 (36' st Anjorin sv), Aboukhlal 5 (1' st Adams 6); Simeone 6 (24' st Zapata 5). In panchina: Paleari, Popa, Ilkhan, Pedersen, Dembele, Nkounkou, Ngonge, Gineitis, Njie. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Torino si spegne e l'Atalanta dilaga: finisce 0-3. Cremonese e Parma termina a reti bianche

