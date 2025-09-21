il top bianco perfetto per i tuoi look di mezza stagione da copiare subito ad hailey bieber

Hailey Bieber riesce sempre a trasformare anche i capi più semplici in statement di stile, ricreato sempre mixando capi basici con dettagli luxury creando look effortless. L’ultimo avvistamento street-style la vede sfoggiare un look minimal ma estremamente d’impatto: un top bianco basic indossato sotto una maglia a maniche lunghe. Un layering tanto semplice quanto raffinato, che gioca con le linee pulite e con il contrasto cromatico del bianco e nero. Un inno alla semplicità studiata, a quei dettagli che fanno la differenza e trasformano un capo basico in un simbolo di stile. Visualizza questo post su Instagram In particolare, in questo scatto lungo le strade di New York, Hailey la t-shirt bianca che indossa è di The Row (850 dollari), abbinata a pantaloni Gucci e slingback Vendome di Saint Laurent (950 dollari), accompagnati dalla clutch Triplex di Phoebe Philo e dagli occhiali da sole Daisy di Giant Vintage (32 dollari). 🔗 Leggi su Dilei.it

