il tenore bongiolatti si racconta

Spero Bongiolatti (foto) si racconta in un libro. pieno di emozioni. Il tenore valtellinese del " Bel Canto ", un artista conosciuto non solo in Italia ma in diversi parti del mondo, ha deciso di scrivere il suo primo volume dove racconta le sue esperienze in modo particolare, col cuore. " Essere Voce " (acquistabile su Amazon) è un libro che parla della sua carriera, ormai quasi trentennale, ma con una visione emozionale: "La voce non è un qualcosa di esterno, la voce è sensazione". L’idea del libro parte da lontano e questo l’ha spiegato nei giorni scorsi a Carate Brianza nel corso della prima presentazione avvenuta in una scuola di musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

