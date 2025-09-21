Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio secondo le ultime indiscrezioni
Il prossimo top di gamma OnePlus 15 potrebbe offrire una scocca in ceramica decisamente più resistente rispetto agli altri materiali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: telaio - ceramica
Vi presentiamo il modello Palio di @stosacucine_official Le sue ante a telaio che ricordano un epoca passata,si intrecciano con grazia a quelle rigorose e squadrate, creando un perfetto connubio tra antica tradizione e rigore moderno. Vieni a scoprirla presso - facebook.com Vai su Facebook
Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio, secondo le ultime indiscrezioni; OnePlus 13s ufficiale: OnePlus 13T diventa global; OnePlus 15: un informatore rivela un'esperienza pratica e contraddice le precedenti fughe di notizie sul design.
Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio, secondo le ultime indiscrezioni - Il prossimo top di gamma OnePlus 15 potrebbe offrire una scocca in ceramica decisamente più resistente rispetto agli altri materiali. tuttoandroid.net scrive
OnePlus 15: un informatore rivela un'esperienza pratica e contraddice le precedenti fughe di notizie sul design - Si prevede che OnePlus introdurrà un nuovo linguaggio di design con la sua prossima ammiraglia, il modello OnePlus 15. Segnala notebookcheck.it