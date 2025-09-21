Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio secondo le ultime indiscrezioni

Tuttoandroid.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo top di gamma OnePlus 15 potrebbe offrire una scocca in ceramica decisamente più resistente rispetto agli altri materiali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

il telaio in ceramica di oneplus 15 resiste pi249 del titanio secondo le ultime indiscrezioni

© Tuttoandroid.net - Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio, secondo le ultime indiscrezioni

In questa notizia si parla di: telaio - ceramica

Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio, secondo le ultime indiscrezioni; OnePlus 13s ufficiale: OnePlus 13T diventa global; OnePlus 15: un informatore rivela un'esperienza pratica e contraddice le precedenti fughe di notizie sul design.

telaio ceramica oneplus 15Il telaio in ceramica di OnePlus 15 resiste più del titanio, secondo le ultime indiscrezioni - Il prossimo top di gamma OnePlus 15 potrebbe offrire una scocca in ceramica decisamente più resistente rispetto agli altri materiali. tuttoandroid.net scrive

telaio ceramica oneplus 15OnePlus 15: un informatore rivela un'esperienza pratica e contraddice le precedenti fughe di notizie sul design - Si prevede che OnePlus introdurrà un nuovo linguaggio di design con la sua prossima ammiraglia, il modello OnePlus 15. Segnala notebookcheck.it

Cerca Video su questo argomento: Telaio Ceramica Oneplus 15