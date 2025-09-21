Il teatro celeste della transizione

Il 22 settembre 2025, alle ore 20:19 precise, il Sole compirà il suo atto più democratico dell’anno. In questo momento astronomico preciso, la nostra stella si troverà esattamente perpendicolare all’Equatore terrestre, orchestrando una sinfonia di equilibrio che attraversa ogni meridiano del pianeta. Non è una coincidenza poetica, ma una realtà cosmica: per una volta, ovunque sulla Terra, il giorno e la notte danzeranno insieme per la stessa durata. L’equinozio d’autunno non è mai un evento banale. È il momento in cui l’ architettura celeste rivela la sua precisione matematica, quando il circolo di illuminazione, quella linea invisibile che divide la parte illuminata della Terra da quella in ombra, attraversa esattamente i Poli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il teatro celeste della transizione

