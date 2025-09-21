Il tallone d’Achille dell’economia
di Annamaria Spina Ogni sistema economico si presenta come invincibile. Produce, innova, corre verso il futuro ma, come l’eroe della leggenda, porta con sé un punto di vulnerabilità che può renderlo improvvisamente fragile. Per l’economia, quel “tallone d’Achille” non è l’inflazione, non è la volatilità dei mercati, non è nemmeno il debito pubblico. è “la sicurezza sul lavoro”. Dietro la potenza dei grafici e dei tassi di crescita, dietro i bilanci e le proiezioni, si nasconde la fragilità più elementare. la vita dei lavoratori. Ogni volta che una vita si spegne in un cantiere, in una fabbrica, su una strada di ritorno a casa, l’economia mostra la sua ferita più profonda, che non si contabilizza ma che lacera i tessuti della fiducia, della produttività e della continuità sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
