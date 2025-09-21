Come giustamente ricorda Carlo Galati su Libero, per anni il mezzofondo mondiale è stato sinonimo di Africa, dominio quasi esclusivo di atlete nate e cresciute sugli altipiani del Kenya, dell’Etiopia e dell’Uganda. Con l’italiana Nadia Battocletti questo equilibrio si è incrinato: figlia del Trentino e allenata dal padre Giuliano, ha portato il passo italiano là dove nessuna azzurra era mai arrivata. Doppio oro europeo nel 2024 a Roma su 5000 e 10mila metri, argento olimpico a Parigi nei 10mila. A Tokyo 2025 ha messo insieme argento nei 10mila e bronzo nei 5000, prima donna italiana di sempre a salire due volte sul podio in un solo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il segreto di Battocletti è stato rinunciare a maratone e mezze maratone, ha lavorato sulla velocità di base (Corsera)