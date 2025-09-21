Il San Donato non trema Ciravegna avvio da urlo
San Donato Tavarnelle 3 Orvietana 1 SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci; Sardilli (79’ Leonardi), Croce, Alfani, Cecchi, Torrini, Falconi (85’ Cellai), Gistri, Nardella (79’ Calonaci); Rotondo (75’ Senesi), Ciravegna (61’ Pecchia). All. Bonuccelli. ORVIETANA: Formiconi; Savshak, Ricci, Mauro; Panetta (81’ Berardi), Esposito (63’ Marchegiani), Turchet (68’ Selvaggio), Simic, Tronci (81’ Barbini); Lusha, Tenkorang. All. Rizzolo. Arbitro: Zamagna di Saronno. Marcatori: 10’ e 17’ Ciravegna, 48’ Gistri, 55’ Savshak TAVARNELLE - Meritata vittoria del San Donato Tavarnelle che contro una non facile Orvietana porta a casa tre punti non scontati e lo fa con buona determinazione grazie a una formazione che cresce di domenica in domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
